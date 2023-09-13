Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко. Они обсуждали бюджет следующего года.

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Какие приоритеты в бюджете

Глава государства назвал оборону и безопасность первым приоритетом бюджета. Ведь защита Украины и украинцев – это главное. По словам президента, в 2024 году финансирование обороны и безопасности будет, по меньшей мере, на уровне этого года. Речь по меньшей мере о 600 миллиардах гривен.

Что ожидает наш ОПК в следующем году

Зеленский сообщил, что в 2024 году государство добавит значительные бюджетные средства на оборонно-промышленный комплекс. А именно на производство оружия в Украине и дроны.

Причем и на покупку того, что нужно за границей, и на украинское производство. Плюс почти 100 миллиардов гривен целенаправленно – на производство оружия, которым занимается Минстратегпром, и на украинскую армию дронов, которая показывает очень хорошие, яркие результаты. Я буду все это поддерживать,

– объяснил президент.

Бюджет будет иметь отдельные приоритеты

Глава государства сообщил, что поддержка ветеранов будет идти отдельным приоритетом в бюджете. Социальным расходам тоже сохранят приоритет. Речь идет о минимум 469 миллиардах гривен.

Зеленский пообещал, что система здравоохранения получит дополнительные средства. Это минимум плюс 24 миллиарда к расходам в этом году. Система образования тоже получит "плюс". Будет уделено внимание поддержке учителей и преподавателей.

Закладываем необходимые средства на цифровизацию, включая нашу "Мрию" – новый инструмент для детей, родителей, учителей, который мы уже предварительно представили. В следующем году "Мрия" должна заработать по полной и стать доступной украинцам в каждом уголке мира!

– заявил украинский лидер.

По его словам, также будет существенная индексация пенсий. Она запланирована на март.

Экономику Украины простимулируют

Глава государства заявил, что бюджет будет иметь важный экономический акцент. В него добавят стимулирование экономики. А именно производств, рабочих мест, инвестиций, чтобы страна могла быстрее восстановиться.

Чиновники представят детали такого стимулирования. Это и то, что касается подключения к электросетям для инвесторов, и продолжения грантовых программ, ипотечных программ, развитие украинских индустриальных парков,

– отметил он.

Также Зеленский поручил Шмыгалю подготовить основу для того, чтобы в первом полугодии будущего года повысить минимальную зарплату в Украине.

Обращение Зеленского за 13 сентября: смотрите видео

Украина должна работать на победу

Во время обращения президент подчеркнул, что абсолютно все элементы государственной работы должны быть настроены так, чтобы украинцы могли определить время завершения войны. По его словам, наше оружие, экономика, социальные функции государства, государственный функционал (прежде всего цифровой) и сотрудничество с партнерами являются инструментами для приближения победы Украины над Россией.

Кроме того, Зеленский сообщил, что 13 сентября провел еще несколько совещаний. Одна посвящена интеграции Украины в ЕС и НАТО, другая – подготовке переговоров с разными партнерами (от G7 до Глобального Юга). Также был разговор в Военном кабинете, однако глава государства не стал прибегать к подробностям. Он лишь заверил, что детали, о которых сейчас говорить нельзя, будут очень результативными в российско-украинской войне.

А еще президент поблагодарил наших защитников и защитниц. Особенно он выделил 13 сентября украинских пилотов и подчеркнул, что все ими гордятся. Также Зеленский поблагодарил каждого и каждую, кто тренирует наших бойцов, производит для Украины оружие и находит в мире все, в чем нуждается наше государство.