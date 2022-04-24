Соответствующее заявление сделали представители ОБСЕ. Там подчеркнули, что делают все возможное, чтобы скорее освободить своих работников.

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ОБСЕ крайне обеспокоена тем, что члены национальной миссии были лишены свободы в Донецке и Луганске и пользуются всеми доступными каналами для содействия их освобождению,

– говорится в сообщении ОБСЕ.

Последние новости о работе миссии в Украине

Предварительно в миссии сообщили, что персоналу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ угрожают на Востоке Украины. Российские военные уже взяли нескольких сотрудников СММ в плен.

Напомним, на территории одной из квазиреспублик на Донбассе решили "запретить" работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.