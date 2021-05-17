Международные наблюдатели обнародовали новый отчет, в котором рассказали о многочисленных нарушениях пророссийских боевиков. Кроме регулярного препятствования работе миссии СММ ОБСЕ, наблюдатели также заявили о скоплении российских танков на Донбассе.

По данным ОБСЕ, 14 мая патруль обнаружил 17 танков боевиков на полигоне вблизи населенного пункта Мирное. Они находились за пределами выделенных мест хранения вооружения.

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Какие нарушения оккупантов зафиксировали в ОБСЕ

В населенном пункте Калмиусское , что недалеко от Донецка, 13 мая беспилотники международных наблюдателей зафиксировали 2 единицы БМП, 1 бронетранспортер БТР-80, траншейную машину и 3 МТ-ЛБ.

, что недалеко от Донецка, 13 мая беспилотники международных наблюдателей зафиксировали 2 единицы БМП, 1 бронетранспортер БТР-80, траншейную машину и 3 МТ-ЛБ. В населенных пунктах Петровское и Надаровка также обнаружили в 2 единицы БМП.

Обратите внимание! Вся военная техника, которую нашли международные наблюдатели, принадлежит вооруженным формированиям России и расположена в зоне безопасности.

Кроме того, в ОБСЕ пожаловались на регулярные случаи запрета допуска представителей СММ на Донбассе со стороны наемников России. К примеру:

на блок-посту вблизи Горловки, вооруженный член вооруженных формирований России не пропустил патруль СММ, сославшись на "нестабильную ситуацию безопасности в этом районе".

в пункте пропуска Вознесеновка, что 65 километров от Луганска, наемник России вообще приказал команде миссии покинуть этот район.

Также оккупанты постоянно глушат сигнал беспилотников ОБСЕ.

Выполняя запланированные полеты вдоль линии разграничения, за отчетный период БПЛА СММ различных радиусов действия подвергались препятствию более чем в 10 раз,

– пожаловались в ОБСЕ.

Боевики делают это для того, чтобы скрыть свою технику на оккупированных территориях.