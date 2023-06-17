Как Запад указал России на цель

Об этом упоминали недавно даже Фукуяма и Киссинджер, хотя и в довольно своеобразной концепции "частичного вступления" без оккупированных Россией территорий.

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Такие рассуждения малореальны. При всей теоретической привлекательности для кого-то, это не получится реализовать на практике. Однако здесь важно, что мнение работает в правильном направлении. Хотя и не теми темпами, которыми нужно.

Опять же, сейчас речь идет о гарантиях безопасности для Украины. Здесь самой действенной гарантией остается вступление в НАТО. Причина здесь проста – Россия должна понимать, что она будет совершать в будущем нападение не на Украину, которая меньше, а на Запад, который больше.

Это критически важно в рамках российского мировосприятия, которое продолжает существовать по логике первобытных племен: кто больше – тот и прав.

По итогам всех процессов в 90-х годах прошлого столетия, нас оставили незащищенными и безоружными и одновременно – за пределами логики коллективной безопасности. Фактически, Запад вывесил над Украиной огромный плакат для России – "атаковать здесь".

У россиян все сводится к силе

Что касается гарантий безопасности, о которых сейчас говорят. Это может быть что-то переходное и временное, пока вопрос НАТО не будет решен. Логика "насыщать Украину оружием, чтобы цена для России становилась все выше" имеет один изъян. Россия вполне может эту цену платить. Денег у них очень много. Тратить их на что-нибудь кроме войны они не планируют. Ну какая может быть "высокая цена" для государства, которое готово потратить миллиарды долларов на ракетные обстрелы украинских трансформаторов?

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Даже в случае удачного для Украины завершения войны, Россия через некоторое время может захотеть взять реванш. Просто попробовать. По логике: "А что мы теряем? Ну, кроме денег, которых и так много, или человеческих жизней, на которые нам плевать".

В то же время, членство Украины в НАТО – это другое дело. Это понимание для россиян, что за агрессию против Украины можно получить в морду. И только такое понимание – действенный довод в общении с московитским племенем. Запад может десятилетиями искать рациональное в московитах, а все сводится к простому: рассчитывает московит дать в рожу другому, или боится получить сам.

Ну и еще. Важно, чтобы принципиальное решение НАТО для Украины было принято сейчас. Не абстрактное об "открытых дверях", которые только повышают агрессию московитов, а конкретное. Цель войны со стороны агрессора – захватить Украину. Украина в НАТО делает невозможной эту цель. Соответственно, нужно думать об "отползании". Это настолько очевидно, что и говорить здесь не о чем. Если бы евроатлантическое сообщество не было поражено вирусом страха, то они бы сами пришли к соответствующему пониманию. Поэтому адекватные решения приходится выгрызать.

Хорошо, что понимание реалий ширится, но о терминах пока говорить трудно. Хотя цена "торможения" остается максимально высокой.