Общественный транспорт для спецработников в Киеве: маршруты и карта

С 23 марта в Киеве общественным транспортом смогут воспользоваться только работники предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность столицы. Такие ограничительные меры будут действовать на период борьбы с эпидемией коронавируса.

Пассажиров будут допускать в общественный транспорт при наличии специальных билетов, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты, сообщили в Киевском горсовете.

Важно С понедельника в Киеве общественный транспорт будет возить только спецработников по пропускам

С понедельника в столице будет действовать только по 6 автобусных и трамвайных маршрутов, а также 5 троллейбусных. Впрочем большинство киевлян к ним не допускать не будут.

Автобусы:

№56-Д: проспект Палладина – станция метро "Лыбидская";

проспект Палладина – станция метро "Лыбидская"; №114: улица Милославская – железнодорожный вокзал "Центральный";

улица Милославская – железнодорожный вокзал "Центральный"; №118: станция метро "Черниговская" – станция метро "Политехнический институт"

станция метро "Черниговская" – станция метро "Политехнический институт" №119: улица Касияна – Контрактовая площадь;

улица Касияна – Контрактовая площадь; №220 : улица Тростянецкая – улица Медовая;

: улица Тростянецкая – улица Медовая; № 500: улица Северная – железнодорожный вокзал "Центральный".

Троллейбусы

№7: улица Чернобыльская – станция метро "Площадь Льва Толстого";

улица Чернобыльская – станция метро "Площадь Льва Толстого"; №16: улица Туполева – Майдан Независимости;

улица Туполева – Майдан Независимости; №30: улица Милославская – улица Кадетский гай;

улица Милославская – улица Кадетский гай; №91-Н: улица Милославская – железнодорожный вокзал "Центральный";

улица Милославская – железнодорожный вокзал "Центральный"; №92-Н: проспект Свободы – аэропорт "Киев" имени Сикорского.

Трамваи:

№1: Михайловская Борщаговка – станция "Старовокзальная";

Михайловская Борщаговка – станция "Старовокзальная"; №12: Пуща-Водица – Контрактовая площадь;

Пуща-Водица – Контрактовая площадь; №14: проспект Отрадный – Контрактовая площадь;

проспект Отрадный – Контрактовая площадь; №16: станция метро "Героев Днепра" – Контрактовая площадь;

станция метро "Героев Днепра" – Контрактовая площадь; №22: бульвар Перова – завод железобетонных конструкций;

бульвар Перова – завод железобетонных конструкций; №28-Д: проспект Ватутина – станция метро "Позняки".

Кроме того, Киевская городская госадминистрация приняла решение, чтобы в общественном транспорте на время карантина присутствовали правоохранители. Так в каждой единице транспорта должно быть двое полицейских и один представитель муниципальной стражи.



Карта специализированных маршрутов общественного транспорта в Киеве / фото: КМР

Карантин в Украине и Киеве: коротко

В Украине до 3 апреля действует карантин из-за эпидемии коронавируса в мире. В рамках карантинных мероприятий Украины закрыла авиасообщение с другими странами, частично перекрыла границу и ограничила работу общественного транспорта.

В последнем случае – в Киеве, Харькове и Днепре не работает метро, ​​по всей Украине запрещено перевозить пассажиров в маршрутках без средств защиты и более 10 человек на вагон.

В Киеве решили и вовсе отказаться от деятельности общественного транспорта, чтобы горожане оставались дома. Отныне им смогут воспользоваться только медики и работники стратегически важных предприятий.



Что запрещено в Украине на время действия карантина / инфографика 24 канала