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      Общественный транспорт для спецработников в Киеве: маршруты и карта

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      С 23 марта в Киеве общественным транспортом смогут воспользоваться только работники предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность столицы. Такие ограничительные меры будут действовать на период борьбы с эпидемией коронавируса.

      Пассажиров будут допускать в общественный транспорт при наличии специальных билетов, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты, сообщили в Киевском горсовете.

      Важно С понедельника в Киеве общественный транспорт будет возить только спецработников по пропускам

      С понедельника в столице будет действовать только по 6 автобусных и трамвайных маршрутов, а также 5 троллейбусных. Впрочем большинство киевлян к ним не допускать не будут.

      Автобусы:

      • №56-Д: проспект Палладина – станция метро "Лыбидская";
      • №114: улица Милославская – железнодорожный вокзал "Центральный";
      • №118: станция метро "Черниговская" – станция метро "Политехнический институт"
      • №119: улица Касияна – Контрактовая площадь;
      • №220: улица Тростянецкая – улица Медовая;
      • № 500: улица Северная – железнодорожный вокзал "Центральный".

      Троллейбусы

      • №7: улица Чернобыльская – станция метро "Площадь Льва Толстого";
      • №16: улица Туполева – Майдан Независимости;
      • №30: улица Милославская – улица Кадетский гай;
      • №91-Н: улица Милославская – железнодорожный вокзал "Центральный";
      • №92-Н: проспект Свободы – аэропорт "Киев" имени Сикорского.

      Трамваи:

      • №1: Михайловская Борщаговка – станция "Старовокзальная";
      • №12: Пуща-Водица – Контрактовая площадь;
      • №14: проспект Отрадный – Контрактовая площадь;
      • №16: станция метро "Героев Днепра" – Контрактовая площадь;
      • №22: бульвар Перова – завод железобетонных конструкций;
      • №28-Д: проспект Ватутина – станция метро "Позняки".

      Кроме того, Киевская городская госадминистрация приняла решение, чтобы в общественном транспорте на время карантина присутствовали правоохранители. Так в каждой единице транспорта должно быть двое полицейских и один представитель муниципальной стражи.


      Карта специализированных маршрутов общественного транспорта в Киеве / фото: КМР

      Карантин в Украине и Киеве: коротко

      В Украине до 3 апреля действует карантин из-за эпидемии коронавируса в мире. В рамках карантинных мероприятий Украины закрыла авиасообщение с другими странами, частично перекрыла границу и ограничила работу общественного транспорта.

      В последнем случае – в Киеве, Харькове и Днепре не работает метро, ​​по всей Украине запрещено перевозить пассажиров в маршрутках без средств защиты и более 10 человек на вагон.

      В Киеве решили и вовсе отказаться от деятельности общественного транспорта, чтобы горожане оставались дома. Отныне им смогут воспользоваться только медики и работники стратегически важных предприятий.


      Что запрещено в Украине на время действия карантина / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Транспорт Карантин в Украине 2020 КГГА Новости Киева Коронавирус Covid-19 Новости Украины Коронавирус в Украине Чрезвычайное происшествие
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