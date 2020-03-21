Общественный транспорт для спецработников в Киеве: маршруты и карта
С 23 марта в Киеве общественным транспортом смогут воспользоваться только работники предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность столицы. Такие ограничительные меры будут действовать на период борьбы с эпидемией коронавируса.
Пассажиров будут допускать в общественный транспорт при наличии специальных билетов, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты, сообщили в Киевском горсовете.
Важно С понедельника в Киеве общественный транспорт будет возить только спецработников по пропускам
С понедельника в столице будет действовать только по 6 автобусных и трамвайных маршрутов, а также 5 троллейбусных. Впрочем большинство киевлян к ним не допускать не будут.
Автобусы:
- №56-Д: проспект Палладина – станция метро "Лыбидская";
- №114: улица Милославская – железнодорожный вокзал "Центральный";
- №118: станция метро "Черниговская" – станция метро "Политехнический институт"
- №119: улица Касияна – Контрактовая площадь;
- №220: улица Тростянецкая – улица Медовая;
- № 500: улица Северная – железнодорожный вокзал "Центральный".
Троллейбусы
- №7: улица Чернобыльская – станция метро "Площадь Льва Толстого";
- №16: улица Туполева – Майдан Независимости;
- №30: улица Милославская – улица Кадетский гай;
- №91-Н: улица Милославская – железнодорожный вокзал "Центральный";
- №92-Н: проспект Свободы – аэропорт "Киев" имени Сикорского.
Трамваи:
- №1: Михайловская Борщаговка – станция "Старовокзальная";
- №12: Пуща-Водица – Контрактовая площадь;
- №14: проспект Отрадный – Контрактовая площадь;
- №16: станция метро "Героев Днепра" – Контрактовая площадь;
- №22: бульвар Перова – завод железобетонных конструкций;
- №28-Д: проспект Ватутина – станция метро "Позняки".
Кроме того, Киевская городская госадминистрация приняла решение, чтобы в общественном транспорте на время карантина присутствовали правоохранители. Так в каждой единице транспорта должно быть двое полицейских и один представитель муниципальной стражи.
Карта специализированных маршрутов общественного транспорта в Киеве / фото: КМР
Карантин в Украине и Киеве: коротко
В Украине до 3 апреля действует карантин из-за эпидемии коронавируса в мире. В рамках карантинных мероприятий Украины закрыла авиасообщение с другими странами, частично перекрыла границу и ограничила работу общественного транспорта.
В последнем случае – в Киеве, Харькове и Днепре не работает метро, по всей Украине запрещено перевозить пассажиров в маршрутках без средств защиты и более 10 человек на вагон.
В Киеве решили и вовсе отказаться от деятельности общественного транспорта, чтобы горожане оставались дома. Отныне им смогут воспользоваться только медики и работники стратегически важных предприятий.
Что запрещено в Украине на время действия карантина / инфографика 24 канала