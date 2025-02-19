Об этом говорится в исследовании, которое провели Центр развития инноваций и общественная инициатива "Голка".

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"Больше всего громады в Украине в прошлом году помогали силам обороны с закупкой дронов и РЭБов. На это 262 громады, которые предоставили данные для исследования, потратили за первые три квартала прошлого года 1,6 миллиарда гривен. Средства на БПЛА, РЭБы и автотранспорт дала, в основном, столичная громада и громады Киевской области. Киев учитывая значительный размер годового бюджета, в лидерах по поддержке фронта", – говорится в исследовании.



Результаты исследования / Инфографика общественной инициативы "Голка"

Также в прошлом году существенно выросли расходы на фортификационные сооружения. А вот расходы на приобретение бронежилетов, тепловизоров и топлива снизились почти вдвое, констатируют исследователи.

Авторы исследования подчеркнули, что из-за большого количества уголовных производств местные советы все меньше закупают что-то для воинских частей сами. Подавляющее большинство денег на нужды защитников они перечисляют в виде субвенций в государственный и областные бюджеты.

По данным инфографики, больше всего средств в виде субвенций перечисляет Киев. За 3 квартала прошлого года – 4,4 миллиарда гривен. Это 38% от общей суммы субвенции.

80% средств субвенций от громад тратится именно на дроны, отмечают исследователи.

Если посмотреть на то, что громады закупают для фронта, то можно сказать смело, что у нас есть армия дронов именно от громад. А это позволяет сохранить живую силу – людей,

– сообщил заместитель директора Центра развития инноваций Михаил Лейченко.

При этом эксперты отмечают важность помощи военным от местных громад. "Если взять 100% бюджета одной воинской части, то 75% – это будут прямые субвенции именно от органов местного самоуправления", – отмечает эксперт проекта реформы оборонных закупок Нелли Стельмах.

Расходы на силы обороны / Инфографика общественной инициативы "Голка"

Авторы исследования отмечают, что в целом в 2024 году помощь от громад силам обороны выросла, несмотря на то, что местные бюджеты уже не получали средств "военного" НДФЛ. Ведь еще в конце 2023 года парламент изъял у громад эти средства в государственный бюджет.

Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, в 2024 году столица передала военным подразделениям более 14 000 дронов различных типов. А с начала 2025-го Киев передал на передовую уже более 2600 беспилотников.