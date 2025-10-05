5 октября Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Большинство средств поражения россияне направили на Запад Украины. Это является частью новой тактики врага.

В целом Россия использовала более 600 дронов и 50 ракет, как сообщают мониторинговые каналы. Враг увеличил плотность своих массированных ударов. Новую тактику обстрелов и как часто Россия способна массированно атаковать – специально для 24 Канала проанализировали авиаэксперты.

Важно Большинство целей летело на Запад: где слышали взрывы и какие последствия массированной атаки 5 октября

Как Россия изменила тактику массированных обстрелов?

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский в комментарии 24 Канала заметил, что Россия увеличивает плотность обстрелов ближе к отопительному сезону. Основная цель – давление на гражданское население, ведь враг наносит удары всеми видами вооружения именно по критической инфраструктуре. По словам авиаэксперта, тактика врага частично меняется. Враг сосредотачивается на определенных регионах и массированно бьет именно туда.

"Россияне выбирают 3 – 4 места и начинают активный массированный обстрел. Если раньше они били по всей территории Украины, исключительно по энергетическим объектам, других элементах, то сейчас у них все удары направлены на большинство энергетических объектов, которые находятся близко к городу", – сказал Храпчинский.

Цель таких атак врага – создавать нагрузки в тех местах, где есть гражданское население. По словам авиаэксперта, они даже строят маршруты своих беспилотников с целью, как можно сильнее залететь в город, чтобы даже падение обломков дронов приводило к более серьезным катастрофам.



Маршрут российских дронов и ракет / Фото monitorwar

Когда может быть следующий массированный обстрел?

Авиаэксперт Валерий Романенко рассказал, что по данным ГУР, в месяц россияне способны выпускать до 60 баллистических ракет "Искандер-М" и Х-101, которые запускают со стратегических бомбардировщиков, и 10 – 15 ракет "Кинжал". Еще в августе Главное управление разведки сообщало, что Россия способна выпускать 2700 "Шахедов" в месяц, в среднем получается 90 единиц в день, и 2500 "Гербер", которые являются фальш-целями или разведывательными дронами.

Относительно других типов ракет, "Калибры" оцениваются в количестве 20 единиц в месяц, переработка Х-22 на Х-32 – 10 ракет в месяц. То есть темпы ниже, по сравнению с "Искандерами" и Х-101, но все равно высокие. Также появляются новые типы ракет, которые россияне выпускают в минимальном количестве, но их все равно применяют для атак.

Россияне имеют ресурсы, чтобы достаточно активно проводить массированные атаки,

– сказал Романенко.

За сентябрь россияне запустили по Украине 6264 "Шахедов" и "Гербер", а также 78 ракет Х-101, 19 "Искандеров" и 24 "Калибра".

"Скажем, они же не могут каждый день запускать по 600 (дронов – 24 Канал), но раз в 5 дней вполне способны. Например, в сентябре было 5 массированных запусков – каждые шесть дней. В частности, 7 сентября был антирекордный запуск 810 "Шахедов". А все остальные массированные удары – более 500 "Шахедов", – отметил авиаэксперт.

Анатолий Храпчинский отметил, что Россию поддерживают Китай, Иран и КНДР, то есть возможность и ресурсы дальше проводить такие операции в России есть. Дополнительно есть информация, что враг наладил производство некоторых электронных комплектующих, которые нужны им для крылатых и баллистических ракет собственного производства.

"Враг локализует производство и понятно, что за счет государств, которые ему активно помогают, он все же может накапливать и делать такие массированные обстрелы", – сказал авиаэксперт.

Что известно о массированной атаке 5 октября?