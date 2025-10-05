5 жовтня Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Більшість засобів ураження росіяни спрямували на Захід України. Це є частиною нової тактики ворога.

Загалом Росія використала понад 600 дронів і 50 ракет, як повідомляють моніторингові канали. Ворог збільшив щільність своїх масованих ударів. Нову тактику обстрілів та як часто Росія здатна масовано атакувати – спеціально для 24 Каналу проаналізували авіаексперти.

Важливо Більшість цілей летіла на Захід: де чули вибухи та які наслідки масованої атаки 5 жовтня

Як Росія змінила тактику масованих обстрілів?

Авіаексперт Анатолій Храпчинський в коментарі 24 Каналу зауважив, що Росія збільшує щільність обстрілів ближче до опалювального сезону. Основна мета – тиск на цивільне населення, адже ворог завдає ударів усіма видами озброєння саме по критичній інфраструктурі. За словами авіаексперта, тактика ворога частково змінюється. Ворог зосереджується на певних регіонах і масовано б'є саме туди.

"Росіяни обирають 3 – 4 місця і починають активний масований обстріл. Якщо раніше вони били по всій території України, виключно по енергетичних об'єктах, інших елементах, то зараз у них всі удари спрямовані на більшість енергетичних об'єктів, які знаходяться близько до міста", – сказав Храпчинський.

Ціль таких атак ворога – створювати навантаження в тих місцях, де є цивільне населення. За словами авіаексперта, вони навіть будують маршрути своїх безпілотників з метою, якомога сильніше залетіти в місто, щоб навіть падіння уламків дронів призводило до серйозніших катастроф.



Маршрут російських дронів і ракет / Фото monitorwar

Коли може бути наступний масований обстріл?

Авіаексперт Валерій Романенко розповів, що в місяць росіяни здатні випускати до 60 балістичних ракет "Іскандер-М" та Х-101, які запускають зі стратегічних бомбардувальників, і 10 – 15 ракет "Кинджал". Ще в серпні Головне управління розвідки повідомляло, що Росія здатна випускати 2700 "Шахедів" на місяць, в середньому виходить 90 одиниць на день, та 2500 "Гербер", які є фальш-цілями або розвідувальними дронами.

Щодо інших типів ракет, "Калібри" оцінюються у кількості 20 одиниць на місяць, переробка Х-22 на Х-32 – 10 ракет на місяць. Тобто темпи нижче, порівняно з "Іскандерами" і Х-101, але все одно високі. Також з'являються нові типи ракет, які росіяни випускають в мінімальній кількості, але їх все одно застосовують для атак.

Росіяни мають ресурси, щоб досить активно проводити масовані атаки,

– сказав Романенко.

За вересень росіяни запустили по Україні 78 ракет Х-101, 19 "Іскандерів" і 24 "Калібри".

"Скажімо, вони ж не можуть кожного дня запускати по 600 (дронів – 24 Канал), але раз на 5 днів цілком здатні. Наприклад, у вересні було 5 масованих запусків – кожних шість днів. Зокрема, 7 вересня був антирекордний запуск 810 "Шахедів". А всі інші – понад 500 "Шахедів", – зауважив авіаексперт.

Анатолій Храпчинський наголосив, що Росію підтримують Китай, Іран і КНДР, тобто можливість і ресурси далі проводити такі операції у Росії є. Додатково є інформація, що ворог налагодив виробництво деяких електронних комплектуючих, які потрібні їм для крилатих і балістичних ракет власного виробництва.

Давайте не забувати, що Російську Федерацію активно підтримує Китай, Корея і Іран. Тобто ми кажемо про те, що в них є можливість і ресурси далі проводити такі операції.

"Ворог локалізує виробництво і зрозуміло, що коштом держав, які йому активно допомагають, він все ж таки може накопичувати та робити такі масовані обстріли", – сказав авіаексперт.

Що відомо про масовану атаку 5 жовтня?