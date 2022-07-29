россияне ударили по областному центру в 4:00. О последствиях обстрела Харькова 29 июля сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Между тем, Николаев обстреляли кассетными снарядами: по меньшей мере 4 погибших и 7 пострадавших

Враг ударил по памятнику архитектуры

Снаряды повредили двухэтажній дом и учебное заведение. Пострадал памятник архитектуры. 71-летний мужчина, который в момент обстрела находился на улице, ранен. Медики уже оказали ему помощь.

россияне усиленно били по Харьковщине

В течение суток русские войска интенсивно обстреливали Харьковскую область. Утром 29 июля под обстрел попал город Богодухов. Там прилетело на промышленное предприятие и в результате возник пожар.

Под огнем оказались населённые пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского районов. Снаряды повредили жилые дома, хозяйственные постройки, предприятия. В Изюмском районе из-за обстрела загорелось пшеничное поле.

Обратите внимание! В Печенегах враг гатил из РСЗО по зданию ТЭЦ и жилому массиву. Вспыхнул сильный пожар. Погибли 2 человека – женщина и полицейский. В больницу попали 8 человек.

Актуально Над Кировоградщиной ПВО сбила крылатую ракету

Что происходит на фронте в Харьковской области:

На линии столкновения – интенсивные бои.

Около Старого Салтова россияне ударили из двух вертолетов Ми-8.

В районе Изюма зафиксированы многочисленные обстрелы. Несмотря на сложившуюся ситуацию, украинские защитники держат оборону.

Смотрите в видео – что происходит сейчас на главных направлениях фронта: