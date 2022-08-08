Детали о ситуации на Днепропетровщине рассказал Николай Лукашук – глава ДОР. Он заметил, что сутки были напряженными. О воздушной тревоге извещали 6 раз.
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Лукашук сообщил, что в течение суток враг несколько раз обстрелял Криворожский район. россияне ударили по Великой Костромке. Глава ДОР рассказал, что там повреждено здание лицея. Кроме того, зафиксировали частичные разрушения жилых домов.
Из-за обстрелов поврежден и газопровод – около 300 домов остались без газоснабжения. Продолжаются восстановительные работы. С РСЗО оккупанты били и по приграничным территориям Апостоловской и Широковской общин. За пределами села Ганновка горела сухая трава,
– заявил Лукашук.
Глава ДОР добавил, что, к счастью, никто не пострадал. Лукашук напомнил о необходимости соблюдать все правила безопасности и призвал местных жителей беречь себя и родных.
Во время вечерней тревоги в Днепропетровской области услышали взрыв
СМИ сообщили, что во время вечерней тревоги на Днепропетровщине раздался взрыв. По данным местных телеграм-каналов, сработало ПВО.
Официального подтверждения или опровержения информации пока нет.
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