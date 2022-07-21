В результате обстрелов пострадал водитель троллейбуса. В самом транспорте сильно выбило окна. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает 24 канал.

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российские агрессоры целенаправленно стреляют утром по остановкам общественного транспорта. Они знают, что там много людей. Так оккупанты хотят сломать дух харьковчан и запугать. Но это им не удастся,

– подчеркнул Терехов.

В результате обстрела погибли 3 человека. Еще 23 – пострадали. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти их жизнь. Известно, что среди пострадавших есть ребенок.

Обстрел Харькова 21 июля: что известно

В результате обстрела 21 июля пострадали автомобили, торговые павильоны, жилой дом и общественный транспорт. Рынок "Барабашово" – это место, где всегда людно. Поэтому многие гражданские получили ранения.

На место происшествия выехали 14 автомобилей скорой помощи.

Известно, что россияне открыли огонь по гражданским из реактивных систем залпового огня "Град".

Заметим, что схожий обстрел Харькова произошел 20 июля. Тогда оккупанты также ударили по остановке общественного транспорта. К сожалению, погибли пожилые супруги и 13-летний мальчик. Еще одна женщина получила ранения.

Фото убитого горем отца, склонившегося над своим сыном, облетело уже все СМИ. На нем видно, как мужчина в слезах держит 13-летнего мальчика за руку и молится над его телом.

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