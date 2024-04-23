Местный житель рассказал, что осколки стекла попали совсем рядом с ребенком, который в этот момент делал уроки в своей комнате, передает 24 Канал. К счастью, все обошлось и никто не пострадал, но разрушения серьезные.

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Выбило окна и подняло крышу

Местные отмечают, что из-за российской агрессии их дома теперь изуродованы. Почти везде выбило окна, обломки еще придется долго собирать.

Ребенок сидел на диване, а у нее над головой упал ее обломок. В одной комнате был ребенок и в другой. В обоих - осколки прошли насквозь. Как вообще можно бить в частный сектор. Здесь люди, пенсионеры, никаких военных объектов. Кладбище, частный сектор и парк,

– рассказал местный житель Виктор Степаненко.

Последствия обстрела / Фото 24 Канал

В полиции подтверждают, что разрушения серьезные, выбиты окна во многих домах. На место также прибыли медики. Преступления России фиксировали соответствующие службы.

"Днем 23 апреля российские войска обстреляли гражданскую территорию Салтовского района. Был осуществлен прилет авиабомбой УМПБ-Д-30 СМ по частному сектору этого района. К счастью, пострадавших нет, но есть повреждения окон и домов", – рассказал начальник Харьковского районного управления №2 Сергей Дводненко.

Преступления России зафиксировали / Фото 24 Канал

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