Об этом в эфире 24 Канала рассказал пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко. По его словам, враг нанес целую серию ударов. После прибытия экстренных служб на место происшествия последовали повторные атаки. Все попадания были недалеко друг от друга.

Россия нанесла удар по жилому дому

Как подчеркнул представитель ГСЧС, спасатели, коммунальные службы и волонтеры продолжают расчищать завалы в четырехэтажном жилом доме. Там буквально обрушился подъезд с первого по четвертый этаж.

По состоянию на утро обнаружены тела уже трех погибших. Работы продолжаются. Всего в результате этой атаки пострадали еще как минимум 15 человек, среди них – сотрудник ГСЧС. Также по этому адресу из задымленного и полуразрушенного дома спасены четыре человека,

– рассказал Василенко.

Кроме того, спасатели ликвидировали еще 4 очага пожара в Холодногорском и Шевченковском районах Харькова. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что после завершения всех необходимых работ специалисты проведут обследование на предмет пригодности дома для дальнейшего проживания.

Последствия удара по Харькову / фото ГСЧС

Добавим, что в течение минувших суток враг неоднократно атаковал Харьков и область. В результате атак известно о 4 погибших и 51 пострадавшем, среди них – четверо детей. Россияне нанесли удары беспилотниками и ракетами по Киевскому, Холодногорскому и Шевченковскому районам Харькова. В частности, враг запустил по Харькову не менее 10 ракет "Бандероль".