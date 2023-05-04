Моргунов более 40 лет жизни посвятил медицине. Он участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС.
Важно 23 невинных жертвы: в Херсонской области объявили трехдневный траур по убитым в результате российских атак
Спас тысячи жизней
Врач 32 года работал в Херсонском областном онкологическом диспансере. Сначала он работал врачом-онкогинекологом, а с 2006 года занимал должность заведующего гинекологическим отделением.
Коллектив медучреждения сообщил, что Моргунов провел тысячи выполненных операций, десятки тысяч спасенных жизней и вылеченных пациенток.
В нашей памяти Александр Александрович навсегда останется профессионалом своего дела, наставником молодежи, надежным и ответственным коллегой, милосердным врачом, добрым товарищем,
– подчеркнули коллеги погибшего.
Обстрел Херсонщины: что известно
- 3 мая россияне цинично ударили по людным местам в Херсоне единственному гипермаркету, работавший, железнодорожном вокзале, в район магазина "АТБ" в центре города и в детском саду. Также оккупанты атаковали область.
- Число погибших достигло 23 человек. Также оккупанты убили энергетиков возле Степановки.
- Пострадали 46 человек, из них по меньшей мере двое – дети. Младшему пострадавшему 6 лет, его состояние – тяжелое.
- В этот же день при процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.