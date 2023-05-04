Моргунов более 40 лет жизни посвятил медицине. Он участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС.

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Спас тысячи жизней

Врач 32 года работал в Херсонском областном онкологическом диспансере. Сначала он работал врачом-онкогинекологом, а с 2006 года занимал должность заведующего гинекологическим отделением.

Коллектив медучреждения сообщил, что Моргунов провел тысячи выполненных операций, десятки тысяч спасенных жизней и вылеченных пациенток.

В нашей памяти Александр Александрович навсегда останется профессионалом своего дела, наставником молодежи, надежным и ответственным коллегой, милосердным врачом, добрым товарищем,

– подчеркнули коллеги погибшего.

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