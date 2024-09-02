В первый день учебного года россияне разрушили две школы в Шевченковском и Святошинском районах. Пострадало также образовательное учреждение в Голосеевском районе.

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Удар по МАУП

Там обломки одной из ракет упали на территорию Межрегиональной Академии Управления персоналом. Студенты и прохожие говорят, что было очень громко. Взрыв был мощным, в результате чего содрогались окна и вылетали стекла.

Студентка Александра сообщила, что слышала три – четыре взрыва. Сама молодежь находилась в укрытии. После завершения атаки в заведение прибыли полицейские и пожарные. Девушка признается, что испытывала страх.

Часть ракеты сдетонировала, повредив котельную, складское помещение и спортзал лицея МАУП. Это все расположено в одном большом здании.

Здание сильно повреждено, завалы разбирают экскаватором.

На месте работают специалисты, ищущие обломки ракеты. Эти части вражеского железа достаточно массивны.

Напомним, что ночью страна-агрессорка выпустила по Украине более 50 ракет и дронов.