О последствиях ночного обстрела врач рассказала журналистам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Какие повреждения в клинике Santér в Шевченковском районе Киева

В результате террористической атаки России по Киеву повреждения получило медицинское учреждение. Разрушения произошли в помещениях, палаты засыпаны обломками и конструкциями здания. Из-за взрывной волны также пострадало дорогостоящее оборудование.

По словам одной из основательниц клиники Екатерины Харченко, в заведении выбиты двери и стеклопакеты. Кабинеты завалило, а уникальное оборудование повреждено. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сейчас в клинике Santér необходимо восстановить помещение.

Обстрел Киева со стороны россиян начался ночью 23 июня. Сначала падение обломков зафиксировали в Соломенском районе – под обстрел попало нежилое здание. Позже произошло попадание в многоэтажку в Святошинском районе. Многоквартирный дом в Шевченковском районе загорелся около 04:30. Именно там последствия атаки самые ужасные.

Всего в Киеве падения обломков зафиксированы на 25 локациях, а попадания – на 6. Пострадали 6 районов Киева, в столице были пожары и разрушения зданий. Окончательная информация о последствиях атаки будет известна после завершения аварийно-поисковых работ. На местах прилетов правоохранители документируют военные преступления России.