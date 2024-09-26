Как отметил начальник КМВА Сергей Попко, сегодняшняя утренняя ситуация в информационном пространстве Киева относительно так называемых "взрывов" требует дополнительного разъяснения. Он предположил, что звуки могли быть связаны с "преодолением звукового барьера".

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Что говорят в КГВА

Как пояснил Попко, сегодня утром, около 10:00, практически одновременно с объявлением воздушной тревоги, киевляне слышали громкий звук. В сети сразу появилась информация о взрывах. Однако чиновник говорит, что этой информацией среди населения "посеяли панические настроения".

Люди могут воспринимать такую информацию, например, как результат ракетного удара по столице. Хотя, на самом деле, ПВО столицы не работали,

– подчеркнул он.

По его словам, по территории Киева ракетное вооружение врага не применялось и не было других военных факторов, которые могли быть причиной "взрыва. Пока точно неизвестно, что именно вызвало такой "громкий звук".

Начальник КГВА отметил, что относительно того, было ли это преодоление аэробаллистической ракеты "Кинжал" звукового барьера во время пролета над Киевом, или это было другое физическое явление – ответ должны дать специалисты, компетентные в этом вопросе.

"Поэтому еще раз призываю – доверяйте только официальным источникам информации. Не паникуйте и не поддавайтесь на манипуляции", – добавил он.