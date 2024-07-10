В пресс-службе медицинского учреждения раскрыли имена, убитых Россией сотрудников.

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Кто погиб в результате удара по Adonis

8 июля стало последним днем в жизни старшего кассира Виктории Бондаренко. Женщина была матерью двоих детей. Ее сын и муж сейчас воюют за Украину.

Виктория всегда приносила радость и позитив в работу,

– вспоминают в медучреждении.

В тот кровавый день погибла и врач акушер-гинеколог Светлана Поплавская. Мать троих детей.

Пациенты и коллеги вспоминают ее, как светлую, добрую и заботливую врача, которая профессионально и внимательно наблюдала за беременными.

Жертвой российской атаки стала старшая медсестра и мать Татьяна Шарова. В 2014 году в начале войны с семьей бежали от войны из Донецка. Сын был в плену.

Татьяна была не только профессионалом своего дела, но и хорошим другом, ее сочувствие и поддержка были незаменимыми для каждого из нас.

В результате удара по медцентру погиб врач УЗИ диагностики Виктор Брагуца. Без отца остались двое дочерей.

Он был настоящим профессионалом и человеком с большим сердцем, его веселый дух всегда поднимал настроение в коллективе.

Среди погибших также – Оксана Корж. Сестра-хозяйка, мать двоих детей. Ее младший сын в этом году закончил школу, а старшая дочь недавно родила двойню.

Оксана была нашим мощным "движком", которая могла за несколько минут реализовать невозможное,

– рассказали в медучреждении.

В медцентре отметили, что молятся за жизнь кассира Натальи Моляр, которая сейчас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Погибшие в результате удара по медцентру в Киеве / Фото Adonis