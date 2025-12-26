Они видят рубежи наших перехватчиков и хотят обходить, – Зеленский об атаке по Ковелю
- Зеленский заявил, что россияне пытаются обойти рубежи действия украинских перехватчиков с помощью Беларуси.
- Президент обсудил эту проблему с военными на ставке, сосредоточенной на дронах и линиях защиты.
Зеленский прокомментировал удары по железной дороге на западе Украины. Россия пытается обойти рубежи действия украинских перехватчиков.
Об этой проблеме Зеленский говорил с военными на ставке. Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Как Зеленский прокомментировал атаки по железной дороге на западе страны?
По словам Зеленского, россияне знают о рубежах украинских перехватчиков и пытаются их обойти.
Это им удается в частности благодаря Беларуси – и территориально и технически. Об этом президент Украины говорил на ставке с военными, которая была целиком посвящена дронам и линиям защиты.
Это серьезный вопрос. Я поставил все задачи на следующую ставку, будут ответы,
– заверил Зеленский.
Что известно об обстрелах западных областей?
Россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Волынской области во время воздушной тревоги.
Российские войска атаковали беспилотниками объект Львовской железной дороги в Ковеле, повредив локомотив, грузовой вагон и выбив окна в депо.