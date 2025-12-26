Укр Рус
24 Канал Новини України Вони бачать рубежі наших перехоплювачів і хочуть обходити, – Зеленський про атаку по Ковелю
26 грудня, 16:04
2

Вони бачать рубежі наших перехоплювачів і хочуть обходити, – Зеленський про атаку по Ковелю

Сергій Попович
Основні тези
  • Зеленський заявив, що росіяни намагаються обійти рубежі дії українських перехоплювачів за допомогою Білорусі.
  • Президент обговорив цю проблему з військовими на ставці, зосередженій на дронах і лініях захисту.

Зеленський прокоментував удари по залізниці на заході України. Росія намагається обійти рубежі дії українських перехоплювачів.

Про цю проблему Зеленський говорив з військовими на ставці. Про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Дивіться також Атака по Україні на Різдво: було влучання балістичної ракети та 26 БпЛА 

Як Зеленський прокоментував атаки по залізниці на заході країни?

За словами Зеленського, росіяни знають про рубежі українських перехоплювачів і намагаються їх обійти.

Це їм вдається зокрема завдяки Білорусі – і територіально і технічно. Про це президент України говорив на ставці з військовими, яка була цілком присвячена дронам і лініям захисту.

Це серйозне питання. Я поставив усі задачі на наступну ставку, будуть відповіді, 
– запевнив Зеленський.

Що відомо про обстріли західних областей?