Об этом сообщил глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул.

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В Кривом Роге объявили день траура

Он выразил соболезнования семьям пострадавших и заявил, что оккупанты не получат прощения за свои преступления.

В результате атаки погиб один человек и были ранены еще 14 человек.

Отмечается, что после вчерашней атаки на Кривой Рог серьезные повреждения получила семья – ранены мужчина, женщина и их дочь.

Состояние большинства пострадавших врачи оценивают как средней тяжести, восемь из них остаются в стационаре. Один из жителей находится в реанимации в критическом состоянии, и медики продолжают бороться за его жизнь.

Всего во время обстрела травмированы 14 человек, среди которых пятеро мужчин и девять женщин в возрасте от 19 до 88 лет. Люди получили различные виды повреждений, в частности черепно-мозговые травмы, переломы, резаные и осколочные ранения.