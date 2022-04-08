Враг совершил прицельный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Град" по гражданскому населению.

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Среди погибших – дети

В Офисе генпрокурора подтвердили, что в результате этой атаки погибли 4 человека, среди них один ребенок. Еще 7 человек получили многочисленные осколочные ранения, среди них также есть дети.

Все жертвы – это люди, которых на лодках через реку эвакуировали с оккупированной территории Херсонской области. Несколько групп успели перевезти, но затем оккупанты начали атаковать с воздуха.

Два человека пропали без вести

Еще два человека, которые были в лодке на момент обстрела, пропали без вести. На месте продолжаются поисковые мероприятия.

Добавим, что люди на лодке пытались покинуть оккупированную врагом территорию Херсонской области и добраться до села Марьянка, Криворожского района Днепропетровской области.

Люди смогли преодолеть расстояние в 15 километров перед тем, как были обстреляны в береговой полосе оккупантами.

Прокуратурой Днепропетровской области уже осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по данному факту.

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