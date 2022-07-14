Да, под обстрел российских захватчиков попали троллейбусы. 18 из них повреждены. Из них 16 единиц – новые и комфортные троллейбусы, которые местные власти закупили в прошлом году и представили ко Дню города.

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К счастью, обошлось без жертв. Коммунальное предприятие "Николаевэлектротранс" обещает как можно скорее восстановить транспорт, чтобы николаевцы могли и дальше комфортно передвигаться по городу.

14 июля россияне выпустили по Николаеву 9 ракет

По предварительной информации, сегодня по Николаеву оккупанты выпустили 9 ракет из зенитно-ракетной системы С-300.

Утром 14 июля они попали в два учебных заведения. В одной школе полностью разрушена часть здания, в другой – выбиты окна, двери, повреждена крыша и фасад.

Кроме учебных заведений повреждены здания частного бизнеса, общественный транспорт и многоквартирные дома. Также разрушения претерпела гостиница.

Пока известно об одном раненом, которому понадобилась медицинская помощь.

Ночью враг обстрелял районы Николаевской области: есть погибший

Около 01:00 14 июля россияне обстреляли город Баштанка Баштанской общины. Есть разрушенные жилые дома. К сожалению, один человек погиб.

14 июля, ориентировочно в 00:00 и 04:00, были обстрелы в Широковской общине. Попадания были преимущественно за пределами населенных пунктов, в результате чего горели поля с зерновыми. Была повреждена водонапорная башня. В настоящее время повреждение устранено. К счастью, пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы деревень по линии разграничения в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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