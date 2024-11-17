Как рассказал корреспондент 24 Канала из Николаева Александр Матюшенко, сначала российские оккупанты ударили по Николаеву ракетой. Случилось это еще вечером 16 ноября. По предварительным данным, это был "Искандер".

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Какие последствия обстрела Николаева

Начиная с 4:30 17 ноября несколько "волн" "Шахедов" ударили по Николаеву. Оккупанты целились, в частности, по жилым домам. В результате атаки полностью разрушены два частных дома. Также известно о поврежденной многоэтажке, машинах, торговом центре и объекте инфраструктуры.

В результате атаки погибли две женщины. Одна из них была беременной. Еще семь человек получили ранения. Среди них – двое детей.

Очевидцы сообщали о громких взрывах. В некоторых квартирах начали обваливаться потолки. Выбраться из дома удалось через окно.

Сначала где-то близко был прилет. Потом еще один. Начал падать потолок, двери. Дети сильно напугались. Пробовали как-то выбираться. Через дверь не смогли выбраться. Только через окно. Тут сейчас много воды. Ни дверей, ни окон нет. Мы остались без ничего,

– рассказала местная жительница.