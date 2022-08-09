Кроме Никополя, оккупанты обстреляли Синельниковский район. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко 9 августа.
Обратите внимание После ночных взрывов в Мелитополе есть ликвидированные и раненые оккупанты, в городе дальше горячо, – мэр
россияне атаковали Никополь коварно ночью
По ночному Никополю трижды стреляли из "Градов". В город прилетели 120 реактивных снарядов! Повреждены несколько жилых домов. На трех предприятиях изуродованы цеха, мастерские, админпомещения и автомобили.
россияне обстреляли два района Днепропетровщины / Фото Валентина Резниченко
В результате атаки пострадал 46-летний работник одного из предприятий. Мужчину отвезли в больницу. У него обнаружили перелом.
Последствия вражеской атаки / Фото Валентина Резниченко
В Синельниковском районе захватчики обстреляли Великомихайловскую общину. Как следствие произошло разрушение жилья. По предварительным данным, пострадавших нет.
Оккупанты атаковали Днепропетровщину реактивными снарядами / Фото Валентина Резниченко
Остальные районы Днепропетровщины враг не атаковал. Там ночью было спокойно, как сейчас.
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