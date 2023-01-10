Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, заметив, что оккупанты давно пытались попасть именно в это место.
Внимание Взрывная волна дошла до Николаева: количество раненых после мощного обстрела Очакова выросло
Не хотели об этом говорить. Но расскажу. Наряду с военной частью, которую обстреливали месяцем, был состав старых противокорабельных мин Второй мировой войны. Их залили бетоном, сделали могильник, чтобы они не взорвались, потому что было опасно, прямо в песке на берегу. Много их там было, их залили бетоном когда-либо,
– сказал он.
По словам Кима, россияне решили, что это склад боеприпасов и стреляли туда в течение длительного времени.
"Вчера дорогой ракетой, будто "Кинжалом", двумя штуками, пробили метр бетона, чтобы сорвать мины Второй мировой войны", – добавил глава ОВА.
Что известно об обстреле Очакова
- Российские войска 9 января мощно обстреляли Очаковскую общину. Оккупанты били из разных типов вооружения. В результате атаки пострадали 10 человек, в том числе ребенок двух лет.
- Также известно о значительных разрушениях гражданской инфраструктуры: админздания, больницы, частный сектор.
- Удар был настолько мощным, что ударная волна по воде дошла до Николаева. Люди испугались и даже подумали, что это ядерный удар.