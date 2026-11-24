Россия совершила атаку на Одесскую область / ОВА
24 ноября российские войска нанесли удары по территории Одесской области. Они забрали жизни двух гражданских.
Также ранения различной степени тяжести получили еще три гражданских лица, среди которых 12-летняя девочка, 50-летняя и 54-летняя женщины. Всем раненым медики оперативно оказывают необходимую помощь. Об этом сообщил Олег Кипер, глава Одесской областной администрации.
Что известно о атаке на Одесскую область
Как сообщили в прокуратуре, атака была совершена с помощью реактивных беспилотников.
В Одесском районе в результате попадания повреждены производственное здание и три легковых автомобиля, возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. К сожалению, на месте погиб мужчина 1985 года рождения, еще один человек получил ранения.
Атака на Одесскую область / ОГА
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А в городе Подольск зафиксировано попадание на открытой территории, в результате чего повреждены гараж и два легковых автомобиля. Там Россия убила подростка 2009 года рождения.
Атака на Одесскую область / ГСЧС
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В результате ударов также произошло возгорание складского помещения.
"Несмотря на постоянную угрозу и повторяющиеся сигналы воздушной тревоги, которые вынуждали прерывать работу, пожарные потушили огонь", – сообщили в ГСЧС.
Всего к ликвидации последствий были привлечены более 60 спасателей.
Ликвидация атаки: смотрите видео
Напомним, что днем в Киеве раздавались взрывы. В результате падения БПЛА в Голосеевском районе произошел пожар в складском помещении.
Также россияне была совершена атака на гражданское предприятие в Ровенской области. Там вспыхнул пожар.
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