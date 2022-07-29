Об обстреле Оленовки 24 каналу рассказал соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский. По его словам, таким образом оккупанты пытались достичь несколько циничных целей. Точно утверждать здесь сложно, ведь логику убийц и маньяков адекватный человек не может понять.

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Зачем россияне обстреляли Оленовку

Именно в колонии во временно оккупированной Оленовке находилась часть военных, защищавшая "Азовсталь" в Мариуполе. Там также были гражданские, получившие пожизненный срок заключения. Лисянский допускает вероятность того, что таким образом россияне могли "на бумаге" убить нескольких украинских военных, а на самом деле отвезти их в россию.

Россияне обстреливают тюрьму, там среди погибших могут быть несколько лиц, отбывавших пожизненное. Эксгумацию они не производят. А просто говорят, что там погибли защитники Мариуполя. А на самом деле, их могут отправить в "лефортово" и шантажировать и раскрутить на определенные действия, – предполагает Лисянский.

Еще одна версия – российские оккупанты цинично пытаются "отбелить" свою репутацию. Ведь именно они обвинили в обстреле Украины. Им нужно буквально "отмыться" от военных преступлений в Буче, Ирпене и других населённых пунктах. Хотя весь цивилизованный мир понимает, что именно россия стоит за этими зверствами.

"Такие попытки – это тотальный шаг, чтобы дискредитировать Украину в глазах международного сообщества. Но не получается у них это. Возможно, это эксцесс исполнителя или больной маниакальный замысел российских спецслужб, чтобы запугать и своих, и чужих", – отметил Лисянский.

Павел Лисянский предположил, почему россияне обстреляли Оленовку: смотрите видео

Оккупанты обстреляли колонию в Оленовке: главное

29 июля оккупанты заявили об обстреле колонии в Оленовке на временно оккупированных землях Донбасса. Там находились украинские пленники, среди которых были защитники с "Азовстали". По последним данным от оккупантов, погибли 53 военных, еще 75 ранены. Очень "странно", что персонал колонии вообще не пострадал.

оккупанты пытаются сбросить все на Украину. Однако в Генштабе ВСУ отметили, что не обстреливали колонию. А таким образом, россияне пытаются скрыть собственные пытки над пленными и убийства. В Офисе Президента подчеркнули, что обстрел Оленовки – одно из самых циничных преступлений россии с начала полномасштабной войны.

СБУ уже обнародовала перехваченный разговор оккупантов, где один признается, что обстрел действительно произвели россияне.