Укр Рус
24 Канал Новости Украины Российские войска атаковали железную дорогу на Сумщине: поезда меняют маршруты
9 октября, 09:12
2

Российские войска атаковали железную дорогу на Сумщине: поезда меняют маршруты

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Укрзализныця меняет маршруты поездов из-за обстрелов железной дороги на Сумщине.
  • Изменения коснулись как региональных, так и пригородных и дальних поездов, которые теперь курсируют в объезд к своим станциям назначения.

Российские войска продолжают обстрелы приграничных областей. Вследствие очередной вражеской атаки Укрзализныця организовала движение поездов в направлении Сумщины измененными маршрутами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Читайте также Цель России – железная дорога: эксперт разъяснил, как Украине защитить гражданские поезда

Как атака повлияла на движение поездов?

Укрзализныця предупредила украинцев об изменениях в маршрутах поездов.

Враг снова атакует железную дорогу, но мы не останавливаем движение – пассажиров, следующих в направлении Сумщины, везем другими маршрутами, 
– говорится в сообщении.

В частности, изменения касаются поездов регионального назначения:

  • 895 Конотоп – Фастов;
  • 888/887 Славутич – Киев-Волынский;
  • 892 Фастов – Славутич.

Поезда пригородного сообщения сейчас курсируют до станции Носовка, с нее также осуществляется отправление.

Отмечается, что часть поездов дальнего следования едут в объезд к своим станциям назначения. Это касается направлений:

  • 787 Терещенская – Киев;
  • 786 Киев – Терещенская;
  • 113 Харьков – Львов;
  • 779 Сумы – Киев;
  • 116 Киев – Сумы;
  • 774 Жмеринка – Терещенская.

Пассажиров призвали следить за официальными сообщениями Укрзализныци.

Что известно об очередном обстреле Сумщины?

  • В ночь на 9 октября Сумщина оказалась под массированными вражескими ударами. Сообщалось, что россияне атаковали общины региона десятками ударных БПЛА и управляемыми авиабомбами.
     

  • Враг бил по Степановской, Сумской, Белопольской, Великописаревской, Камышанской и Николаевской сельской громадам.
     

  • Глава ОВА Олег Григоров сообщил, что в результате вражеских действий есть жертвы. В частности, погибли: 40-летний мужчина – в Николаевской общине, 65-летний мужчина – в Великописаревской и 66-летний мужчина – в Белопольской общинах.