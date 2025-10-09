Российские войска атаковали железную дорогу на Сумщине: поезда меняют маршруты
- Укрзализныця меняет маршруты поездов из-за обстрелов железной дороги на Сумщине.
- Изменения коснулись как региональных, так и пригородных и дальних поездов, которые теперь курсируют в объезд к своим станциям назначения.
Российские войска продолжают обстрелы приграничных областей. Вследствие очередной вражеской атаки Укрзализныця организовала движение поездов в направлении Сумщины измененными маршрутами.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Как атака повлияла на движение поездов?
Укрзализныця предупредила украинцев об изменениях в маршрутах поездов.
Враг снова атакует железную дорогу, но мы не останавливаем движение – пассажиров, следующих в направлении Сумщины, везем другими маршрутами,
– говорится в сообщении.
В частности, изменения касаются поездов регионального назначения:
- 895 Конотоп – Фастов;
- 888/887 Славутич – Киев-Волынский;
- 892 Фастов – Славутич.
Поезда пригородного сообщения сейчас курсируют до станции Носовка, с нее также осуществляется отправление.
Отмечается, что часть поездов дальнего следования едут в объезд к своим станциям назначения. Это касается направлений:
- 787 Терещенская – Киев;
- 786 Киев – Терещенская;
- 113 Харьков – Львов;
- 779 Сумы – Киев;
- 116 Киев – Сумы;
- 774 Жмеринка – Терещенская.
Пассажиров призвали следить за официальными сообщениями Укрзализныци.
Что известно об очередном обстреле Сумщины?
В ночь на 9 октября Сумщина оказалась под массированными вражескими ударами. Сообщалось, что россияне атаковали общины региона десятками ударных БПЛА и управляемыми авиабомбами.
Враг бил по Степановской, Сумской, Белопольской, Великописаревской, Камышанской и Николаевской сельской громадам.
Глава ОВА Олег Григоров сообщил, что в результате вражеских действий есть жертвы. В частности, погибли: 40-летний мужчина – в Николаевской общине, 65-летний мужчина – в Великописаревской и 66-летний мужчина – в Белопольской общинах.