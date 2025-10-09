Укр Рус
9 жовтня, 09:12
2

Російські війська атакували залізницю на Сумщині: поїзди змінюють маршрути

Поліна Буянова
Основні тези
  • Укрзалізниця змінює маршрути поїздів через обстріли залізниці на Сумщині.
  • Зміни торкнулися як регіональних, так і приміських та дальніх поїздів, які тепер курсують в об'їзд до своїх станцій призначення.

Російські війська продовжують обстріли прикордонних областей. Внаслідок чергової ворожої атаки Укрзалізниця організувала рух поїздів у напрямку Сумщини зміненими маршрутами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Як атака вплинула на рух поїздів?

Укрзалізниця попередила українців про зміни в маршрутах поїздів.

Ворог знову атакує залізницю, але ми не спиняємо рух – пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, веземо іншими маршрутами, 
– йдеться в повідомленні.

Зокрема, зміни стосуються потягів регіонального призначення:

  • 895 Конотоп – Фастів;
  • 888/887 Славутич – Київ-Волинський;
  • 892 Фастів – Славутич.

Потяги приміського сполучення наразі курсують до станції Носівка, з неї також здійснюється відправлення.

Зазначається, що частина поїздів дальнього сполучення їдуть в обʼїзд до своїх станцій призначення. Це стосується напрямків:

  • 787 Терещенська – Київ;
  • 786 Київ – Терещенська;
  • 113 Харків – Львів;
  • 779 Суми – Київ;
  • 116 Київ – Суми;
  • 774 Жмеринка – Терещенська.

Пасажирів закликали стежити за офіційними повідомленнями Укрзалізниці.

Що відомо про черговий обстріл Сумщини?

  • В ніч на 9 жовтня Сумщина опинилася під масованими ворожими ударами. Повідомлялося, що росіяни атакували громади регіону десятками ударних БпЛА та керованими авіабомбами.
     

  • Ворог бив по Степанівській, Сумській, Білопільській, Великописарівській, Комишанській та Миколаївській сільська громади.
     

  • Очільник ОВА Олег Григоров повідомив, що внаслідок ворожих дій є жертви. Зокрема, загинули: 40-річний чоловік – у Миколаївській громаді, 65-річний чоловік – у Великописарівській та 66-річний чоловік – у Білопільській громадах.