К сожалению, в результате вражеских атак есть жертва и пострадавшие. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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Была перестрелка с россиянами на границе

Около 10:00 29 июня российские захватчики пытались обстрелять территорию Белопольской общины с помощью беспилотника. Однако нашим воинам удалось его сбить.

Кроме того, около 18:30 на границе произошла перестрелка с россиянами. Из-за этого ранения получил один человек.

Краснопольская община пострадала больше всего. Российские захватчики открыли огонь из минометов, запустив 20 снарядов. Затем "прилетели" 25 снарядов из реактивной артиллерии и 47 из самоходных артиллерийских установок. После этого вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство. Из-за этого 1 человек погиб, а еще 3 получили ранения.

Великописаревская община пострадало от ракет, которым предшествовал минометный обстрел. Сначала россияне с вертолета запустили 10 ракет по общине. В результате поврежден жилой дом и гражданская инфраструктура. Впоследствии оккупанты запустили еще 4 ракеты. К счастью, жертв нет.

Хотинская община пострадала от минометных обстрелов. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Ситуация в Сумской области: последние новости

Сумщина каждый день страдает от российских атак, которые захватчики осуществляют со своей территории. 28 июня в регионе так же было неспокойно. Россияне для атак использовали беспилотники, минометы, САУ, пулеметы и даже "Грады".

Из-за обстрелов тогда, к сожалению, погибли 2 человека, еще 3 получили ранения.

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