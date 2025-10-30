Обстрел Украины на фоне встречи Трампа с Си Цзиньпином: авиаэксперт предположил замысел Путина
- Массированный обстрел Украины 30 октября состоялся во время встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, возможно, чтобы что-то продемонстрировать китайскому лидеру.
- Обстрел также может быть связан с испытаниями ракеты "Буревестник", которая, по словам Кремля, достигла хороших результатов.
Массированная атака на Украину 30 октября состоялась на фоне встречи президентов США и КНР Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Возможно, Владимир Путин хотел что-то продемонстрировать китайскому лидеру.
Также может быть, что этот обстрел Украины связан с испытаниями ракеты "Буревестник". Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил эксперт по авиации Константин Криволап.
Почему Путин выбрал именно 30 октября?
Константин Криволап считал, что во время встречи Трампа с Си Цзиньпином Путин не решится атаковать Украину. Однако именно 30 октября Россия нанесла мощные удары. Возможно, кремлевский диктатор пытался что-то доказать Пекину.
Или Си Цзиньпин сказал ему: "Делай, что хочешь, у нас свои дела". Или Путин решил показать, что он независим от Китая. Что-то он хотел показать, потому что иначе он эту атаку совершил бы или раньше, или позже. Поэтому не совсем понятно, почему он сделал именно так,
– предположил авиаэксперт.
Кроме того, это может быть связано с испытаниями ракеты "Буревестник". Оккупанты заявляли, что он достиг таких хороших результатов, однако почему-то этого никто не заметил.
После этой удачи, я думаю, Путин решил сделать еще такой удар, чтобы показать, что на "Буревестнике" жизнь не заканчивается. Но загрязнять пространство радиоактивными отходами – это глупости. Может, ему кто-то сказал, и он был очень зол, что кто-то вмешивается в его дела,
– добавил Криволап.
Что известно об атаке 30 октября?
Ночью и утром 30 октября Россия осуществила комбинированную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины. Оккупанты запустили более 600 дронов и 52 ракеты. Воздушные силы ВСУ сбили и подавили более 600 воздушных целей.
Россия обстреляла такие области: Винницкая, Киевская, Николаевская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская, Черниговская, Сумская, Ивано-Франковская, Львовская и другие. В разных регионах ввели графики отключений света.
Заметим, что 30 октября Дональд Трамп встретился с Си Цзиньпином в Южной Корее. В частности, они обсуждали Украину.