Также может быть, что этот обстрел Украины связан с испытаниями ракеты "Буревестник". Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил эксперт по авиации Константин Криволап.

Смотрите также По всей Украине ввели графики: какая ситуация со светом 30 октября

Почему Путин выбрал именно 30 октября?

Константин Криволап считал, что во время встречи Трампа с Си Цзиньпином Путин не решится атаковать Украину. Однако именно 30 октября Россия нанесла мощные удары. Возможно, кремлевский диктатор пытался что-то доказать Пекину.

Или Си Цзиньпин сказал ему: "Делай, что хочешь, у нас свои дела". Или Путин решил показать, что он независим от Китая. Что-то он хотел показать, потому что иначе он эту атаку совершил бы или раньше, или позже. Поэтому не совсем понятно, почему он сделал именно так,

– предположил авиаэксперт.

Кроме того, это может быть связано с испытаниями ракеты "Буревестник". Оккупанты заявляли, что он достиг таких хороших результатов, однако почему-то этого никто не заметил.

После этой удачи, я думаю, Путин решил сделать еще такой удар, чтобы показать, что на "Буревестнике" жизнь не заканчивается. Но загрязнять пространство радиоактивными отходами – это глупости. Может, ему кто-то сказал, и он был очень зол, что кто-то вмешивается в его дела,

– добавил Криволап.

Что известно об атаке 30 октября?