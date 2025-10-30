Обстріл України на тлі зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном: авіаексперт припустив задум Путіна

Масована атака на Україну 30 жовтня відбулась на тлі зустрічі президентів США та КНР Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Можливо, Володимир Путін хотів щось продемонструвати китайському лідеру.

Також може бути, що цей обстріл України пов'язаний із випробуваннями ракети "Буревісник". Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив експерт з авіації Костянтин Криволап.

Чому Путін обрав саме 30 жовтня?

Костянтин Криволап вважав, що під час зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном Путін не наважиться атакувати Україну. Однак саме 30 жовтня Росія завдала потужних ударів. Можливо, кремлівський диктатор намагався щось довести Пекіну.

Або Сі Цзіньпін сказав йому: "Роби, що хочеш, у нас свої справи". Або Путін вирішив показати, що він незалежний від Китаю. Щось він хотів показати, тому що інакше він цю атаку здійснив би або раніше, або пізніше. Тому не зовсім зрозуміло, чому він зробив саме так,

– припустив авіаексперт.

Крім того, це може бути пов'язано із випробуваннями ракети "Буревісник". Окупанти заявляли, що він досягнув таких хороших результатів, однак чомусь цього ніхто не помітив.

Після цієї вдачі, я думаю, Путін вирішив зробити ще такий удар, щоб показати, що на "Буревіснику" життя не закінчується. Але забруднювати простір радіоактивними відходами – це дурниці. Може, йому хтось сказав, і він був дуже розлючений, що хтось втручається в його справи,

– додав Криволап.

Що відомо про атаку 30 жовтня?