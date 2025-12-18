Россия выпустила около сотни БпЛА по Украине: большинство сбито, но есть попадания
- Россия выпустила 82 ударные дроны по Украине, из них 63 были обезврежены силами ПВО.
- Зафиксировано попадание 19 дронов на 12 локациях, и обломки найдены на восьми других.
В ночь на 18 декабря российские войска атаковали украинские города 82 ударными дронами. Силы ПВО обезвредили большинство, однако зафиксировано попадание и падение обломков в ряде областей.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Сколько вражеских БпЛА Силам обороны удалось сбить?
Вечером 17 и в ночь на 18 декабря Россия массово атаковала украинские города ударными беспилотниками. По данным Воздушных сил, на территории Украины было зафиксировано 82 вражеских дронов различных типов, из них 50 – "Шахеды".
Россияне выпустили воздушные цели с нескольких направлений – Миллерово, Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.
Воздушное нападение успешно отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на утро 18 декабря защитники уничтожили или обезвредили 63 вражеских БпЛА на севере, юге, востоке и центре страны. В то же время зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 12 локациях. Еще на восьми – найдены обломки сбитых вражеских целей.
Воздушные силы предупреждают, что атака все еще продолжается – в воздушном пространстве Украины до сих пор находится несколько российских БпЛА. Поэтому граждан призывают соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях.
В каких регионах зафиксировано попадание этой ночью?
Вражеские беспилотники ночью атаковали Черкасскую область, в частности энергетическую инфраструктуру города. В результате обстрела часть Черкасс была обесточена. Шесть человек обратились за медицинской помощью, но тяжелораненых нет.
На Кривой Рог летело 5 ударных беспилотников. Враг попал в частный сектор – разрушено около 14 частных домов заведение культуры, админздание, гаражи, ЛЭП, газопровод. В некоторых домах отсутствует электричество, однако специалисты уже работают над ее восстановлением. В результате обстрела получили ранения четыре человека, одну женщину госпитализировали.
На Запорожье этой ночью враг выпустил КАБы. Вследствие вражеской атаки поврежден частный дом и гаражный кооператив. Кроме того, взрывная волна частично повредила девятиэтажку, которая расположена рядом.