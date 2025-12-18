Росія випустила близько сотні БпЛА по Україні: більшість збито, але є влучання
- Росія випустила 82 ударні дрони по Україні, з них 63 були знешкоджені силами ППО.
- Зафіксовано влучання 19 дронів на 12 локаціях, та уламки знайдено на восьми інших.
У ніч на 18 грудня російські війська атакували українські міста 82 ударними дронами. Сили ППО знешкодили більшість, однак зафіксовано влучання та падіння уламків у низці областей.
Скільки ворожих БпЛА Силам оборони вдалось збити?
Ввечері 17 та в ніч на 18 грудня Росія масово атакувала українські міста ударними безпілотниками. За даними Повітряних сил, на території України було зафіксовано 82 ворожих дронів різних типів, з них 50 – "Шахеди".
Росіяни випустили повітряні цілі з кількох напрямків – Міллєрово, Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська.
Повітряний напад успішно відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на ранок 18 грудня захисники знищили чи знешкодили 63 ворожі БпЛА на півночі, півдні, сході та центрі країни. Водночас зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 12 локаціях. Ще на восьми – знайдено уламки збитих ворожих цілей.
Повітряні сили попереджають, що атака все ще триває – у повітряному просторі України досі перебуває кілька російських БпЛА. Тож громадян закликають дотримуватись правил безпеки та перебувати в укриттях.
У яких регіонах зафіксовано влучання цієї ночі?
Ворожі безпілотники вночі атакували Черкащину, зокрема енергетичну інфраструктуру міста. Внаслідок обстрілу частину Черкас було знеструмлено. Шестеро людей звернулись за медичною допомогою, але важкопоранених немає.
На Кривий Ріг летіло 5 ударних безпілотників. Ворог поцілив у приватний сектор – зруйновано близько 14 приватних будинків заклад культури, адмінбудівлю, гаражі, ЛЕП, газопровід. У деяких будинках відсутня електрика, однак фахівці вже працюють над її відновленням. Внаслідок обстрілу зазнали поранень четверо людей, одну жінку госпіталізовано.
На Запоріжжя цієї ночі ворог випустив КАБи. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний будинок та гаражний кооператив. Крім того, вибухова хвиля частково пошкодила дев'ятиповерхівку, яка розташована поруч.