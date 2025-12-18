Росія випустила близько сотні БпЛА по Україні: більшість збито, але є влучання

У ніч на 18 грудня російські війська атакували українські міста 82 ударними дронами. Сили ППО знешкодили більшість, однак зафіксовано влучання та падіння уламків у низці областей.

Про це інформує 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Скільки ворожих БпЛА Силам оборони вдалось збити?

Ввечері 17 та в ніч на 18 грудня Росія масово атакувала українські міста ударними безпілотниками. За даними Повітряних сил, на території України було зафіксовано 82 ворожих дронів різних типів, з них 50 – "Шахеди".

Росіяни випустили повітряні цілі з кількох напрямків – Міллєрово, Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад успішно відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на ранок 18 грудня захисники знищили чи знешкодили 63 ворожі БпЛА на півночі, півдні, сході та центрі країни. Водночас зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 12 локаціях. Ще на восьми – знайдено уламки збитих ворожих цілей.

Повітряні сили попереджають, що атака все ще триває – у повітряному просторі України досі перебуває кілька російських БпЛА. Тож громадян закликають дотримуватись правил безпеки та перебувати в укриттях.

У яких регіонах зафіксовано влучання цієї ночі?