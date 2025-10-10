Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор усиливает террористический удар по Украине в то время, как лидеры мира пытаются прекратить войну на Ближнем Востоке. Украинский лидер подчеркнул, что союзники должны ответить на эту подлость со стороны страны-агрессора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского от 10 октября 2025 года.

Что сказал Зеленский относительно российской атаки по Украине?

Украинский лидер отметил, что Владимир Путин, очевидно, пользуется моментом для того, чтобы ударить по Украине, когда мир сейчас почти все внимание уделяет возможности установить мир на Ближнем Востоке.

Большинство государств мира, все ключевые лидеры сосредоточили внимание на том, что происходит именно там. И это действительно хороший шанс достичь настоящего мира после стольких жертв в том регионе,

– отметил Зеленский.

Глава государства назвал российскую атаку 10 октября – новым рекордом российской подлости. Ведь именно в момент, когда мир на Ближнем Востоке стал возможным, Путин только усиливает террористический удар и бьет именно по жизни наших людей.

"Только в ночь на сегодня было почти 500 дронов несколькими волнами. Около 200 из них – это "Шахеды". И также 32 ракеты. И значительная часть – это баллистика. Ответ на это может быть только один. И это больше силы, больше ПВО, чтобы защитить нашу критическую инфраструктуру и больше давления на Россию, чтобы они реально отвечали за все, что делают", – объяснил президент.

Он также отметил, что должно быть усиление санкций в отношении России, что уже было обсуждено с партнерами, а также Украине должно быть доступно полное использование российских активов, чтобы усилить нашу защиту и наше восстановление.

Каким был вражеский обстрел по Украине 10 октября?