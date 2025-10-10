Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор посилює терористичний удар по Україні у той час, як лідери світу намагаються припинити війну на Близькому Сході. Український лідер підкреслив, що союзники мають відповісти на цю підлість з боку країни-агресорки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського від 10 жовтня 2025 року.

Що сказав Зеленський щодо російської атаки по Україні?

Український лідер зазначив, що Володимир Путін, очевидно, користується моментом для того, щоб вдарити по Україні, коли світ зараз майже всю увагу приділяє можливості встановити мир на Близькому Сході.

Більшість держав світу, всі ключові лідери зосередили увагу на тому, що відбувається саме там. І це дійсно хороший шанс досягти справжнього миру після стількох жертв в тому регіоні,

– зазначив Зеленський.

Глава держави назвав російську атаку 10 жовтня – новим рекордом російської підлості. Адже саме в момент, коли мир на Близькому Сході став можливим, Путін лише посилює терористичний удар та б'є саме по життю наших людей.

"Тільки у ніч на сьогодні було майже 500 дронів кількома хвилями. Близько 200 із них – це "Шахеди". І також 32 ракети. І значна частина – це балістика. Відповідь на це може бути тільки одна. І це більше сили, більше ППО, щоб захистити нашу критичну інфраструктуру і більше тиску на Росію, щоб вони реально відповідали за все, що роблять", – пояснив президент.

Він також зауважив, що має бути посилення санкцій стосовно Росії, що вже було обговорено з партнерами, а також Україні має бути доступне повне використання російських активів, щоб посилити наш захист та наше відновлення.

