14 июля российские оккупанты совершили подлый и циничный обстрел Винницы. Враг направил свои снаряды прямо в мирных жителей.

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Прощание с погибшими

Как сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, разбор завалов зданий, пострадавших от обстрелов, завершен. Ракеты врага унесли жизни 24 человек, без вести пропавших нет.

Завтра будут прощания – в Виннице и области. В больницах продолжают лечение 68 пострадавших. Из них в тяжелом состоянии – 14, 4 – в критическом,

– сообщил Борзов.

Он также поблагодарил медиков, которые тяжело работали с теми, кто получил ранения, чтобы их жизни ничего не угрожало. Кроме того, он попросил винничан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь они спасают жизнь.

Обстрел Винницы: что известно

российские оккупанты ударили по Виннице крылатыми ракетами, которые запустили с территории аннексированного Крыма.

К спасательную операцию привлекли весь личный состав спасателей и правоохранителей. Подлые оккупанты унесли 24 жизни, среди них трое детей.

российская пропаганда цинично лжет о том, что уничтожила группу националистов.

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