Информацию по пострадавшим выясняют
Спасатели сообщили о последствиях авиаударов по микрорайону Северная Салтовка в Харькове.
Это важно Харьков под обстрелами: русские войска убивают мирных людей и сами себя
По предварительной информации, повреждено 10 многоэтажек. Там произошли пожары в квартирах на верхних этажах.
В ГСЧС выясняют информацию по пострадавшим. Помехой спасательных операций является враг, который производит обстрелы.
Поэтому, говорят спасатели, их работа приостанавливается.
Пожары в Харькове / Фото спасателей
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