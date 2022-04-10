Днем российские захватчики обстреливали гражданскую инфраструктуру Балаклеи и Песочина, были обстрелы в Золочеве и Дергачах.

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На вечер известно об 11 пострадавших мирных жителях. Погибли 10 человек, среди них – 1 ребенок.

Самая горячая точка – Изюм

Глава Харьковской ОВА рассказал, что самой горячей точкой остается Изюм.

Там наша армия успешна, ночью ВСУ уничтожили колонну вражеских танков и держат позиции, не позволяя перенаправить большие силы в Луганскую и Донецкую области.

– рассказал Олег Синегубов.

Он добавил, что пока оснований для массовой эвакуации из Харькова нет. Вооруженные Силы Украины крепко держат оборону города и полностью владеют ситуацией.

Тем временем в области проводят эвакуацию из Лозовой и Барвенкового.

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