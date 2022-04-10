Днем российские захватчики обстреливали гражданскую инфраструктуру Балаклеи и Песочина, были обстрелы в Золочеве и Дергачах.
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На вечер известно об 11 пострадавших мирных жителях. Погибли 10 человек, среди них – 1 ребенок.
Самая горячая точка – Изюм
Глава Харьковской ОВА рассказал, что самой горячей точкой остается Изюм.
Там наша армия успешна, ночью ВСУ уничтожили колонну вражеских танков и держат позиции, не позволяя перенаправить большие силы в Луганскую и Донецкую области.
– рассказал Олег Синегубов.
Он добавил, что пока оснований для массовой эвакуации из Харькова нет. Вооруженные Силы Украины крепко держат оборону города и полностью владеют ситуацией.
Тем временем в области проводят эвакуацию из Лозовой и Барвенкового.
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