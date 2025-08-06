Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение первого заместителя председателя – руководителя исполнительного аппарата Херсонского облсовета Юрия Соболевского.

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Какие последствия атак по зданию Херсонской ОГА?

Юрий Соболевский показал, что сейчас изнутри выглядит здание Херсонского облсовета и ОВА после нескольких ракетных ударов и недавних авиаударов управляемыми авиабомбами (КАБами).

Еще раз подчеркну: после деоккупации города это здание не использовалось ни в гражданских, ни в военных целях. Здание было пустым. Атака на него – очередной акт террора со стороны россиян против мирного населения Херсона,

– отметил Соболевский.

Как рассказал чиновник, один из российских КАБов попал в жилой дом, расположенный рядом. Да и в целом здание Херсонского облсовета расположено в окружении жилого фонда.

Последствия российских ударов по Херсонской ОГА / фото Юрия Соболевского

Заметим, на днях оккупанты несколько раз ударили по автомобильному мосту, который ведет к микрорайону Корабел. Люди могут остаться в изоляции, поэтому власти призывают выезжать в другие районы Херсона или в область.