Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, осмотрев дом после ремонта, передает 24 Канал.

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Что известно о восстановлении обстрелянного врагом дома в Киеве

Осмотрел еще один восстановленный после вражеского обстрела 26-этажный жилой дом в Соломенском районе – на проспекте Лобановского. После восстановления многоэтажки ее жители установили на крыше солнечную станцию и необходимое оборудование – для того, чтобы сделать дом энергостойкым и независимым от отключений электроэнергии,

– сообщил Виталий Кличко.

Он рассказал, что в первой половине 2024 года в результате обстрела в здании была повреждена крыша, технический этаж и квартира. Специалисты демонтировали поврежденные строительные конструкции и восстановили покрытие, кровлю, стены, перегородки, ограждения балкона и часть фасада. Также были установлены новые оконные блоки и отремонтировано лифтовое оборудование.

Кличко осмотрел восстановленный дом в Соломенском районе после обстрела Россией / Фото с телеграм-канала Виталия Кличко

Мэр также отметил, что столица выделила средства на ремонт 36 поврежденных обстрелами домов.

"На восстановление 36 наиболее поврежденных домов Киев выделил из бюджета более 900 миллионов гривен. Уже капитально отремонтировали 24 жилых дома. И продолжается восстановление еще 12", – подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что на ближайшей бюджетной сессии Киевсовета должны быть рассмотрены изменения в столичный бюджет и выделены дополнительные средства на восстановление жилого фонда, поврежденного в результате ракетных атак.