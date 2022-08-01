Здание частично разрушено. Кроме того, от ударной волны и обломков окна вылетели и в соседних лечебных отделениях, повреждена автомобильная медицинская техника.

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К счастью, персонал и пациенты не пострадали.

Это был один из самых современных травмпунктов Украины

Этот травмпункт в Николаеве возводили с нуля и открыли в конце 2019 года. Это был один из самых современных травмпунктов страны.

Фактически это было первое здание лечебного учреждения, построенное за последние 20 лет в Николаеве. И это был один из самых современных травмпунктов Украины. Отстроим! Все восстановим! Но сначала уничтожим каждого российского террориста, посмевшего прийти на нашу землю,

– говорится в сообщении.

Разрушение травмпункта в результате российских обстрелов:

Глава Офиса Президента Андрей Ермак уже отреагировал на утренние обстрелы Николаева и Харькова. Он отметил, что россияне боятся тех, кто никогда не сдается.

Страна-террорист продолжает воевать с людьми на остановках и в медучреждениях. Инфантильная месть россиян тем, кто сильнее духом и избрал свободу вместо рабства в "русском мире",

– написал он.

Он убежден, что Украина способна сломать позвоночник этой террористической военной машине и отправить россиян в желанный ими "совок".

Ситуация в Николаеве и области

Ночью 1 августа, после 01:00 Николаев в очередной раз подвергся массированным обстрелам. Сейчас известно о поражении частных домов и дворов, в результате чего ранения получили три человека. В результате обстрела возник пожар на территории медицинского диспансера. Также сгорел гуманитарный состав с медицинскими препаратами и продовольствием. К счастью, обошлось без жертв.

Также за прошедшие сутки оккупанты обстреляли:

Николаевский район,

Баштанский район.

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