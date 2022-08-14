Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает 24 канал. Ночь 14 августа в области прошла относительно спокойно, но уже около 6 утра оккупанты снова открыли огонь.

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Страдают все приграничные районы области

Дмитрий Живицкий отметил, что россияне обстреливают все пограничные районы Сумской области – от Черниговщины до Харьковщины в районе 5 – 10 километров от границы с россией. Ежедневно по территории области прилетало в пределах 100 – 150 снарядов, однако теперь это количество возросло. 13 августа россияне выпустили по меньшей мере 223 снаряда.

Для атак россия использует различные виды артиллерии, самоходные артиллерийские установки, минометы и реактивные системы залпового огня.

оккупанты совершают террор против мирного населения, разрушая гражданскую инфраструктуру, частные дома и хозяйства.

Пострадавших в результате массированных обстрелов нет

Глава ОВА сообщил, что в результате обстрелов 13 и 14 августа, к счастью, пострадавших нет. Однако часто мирные жители терпят ранения или погибают от российских атак.

Живицкий отметил, что с учетом количества снарядов и плотности обстрелов и возникающих разрушений удается избегать большого количества пострадавших и жертв. При этом глава ОВА подчеркнул, что каждая жизнь бесценна.

Также Дмитрий Живицкий объяснил намерения оккупантов – они хотят отвлечь наши войска от других направлений фронта. Кроме того, захватчики пытаются выявить позиции пограничников. Однако большинство атак направлено именно против мирного населения.

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