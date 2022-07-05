Не стало исключением и 4 июля, когда российские захватчики продолжали обстреливать все украинские прифронтовые города. Это были 131 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

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Авиаудары с самолетов и вертолетов

Российские оккупанты активно используют боевую авиацию для обстрела украинской территории. При этом стреляют как из вертолетов, так и самолетов.

Российские оккупанты нанесли авиаудар с вертолета Ми-24 по зданию школы в районе населенного пункта Эсмань Сумской области.

Также по данным украинских военных, авиационный удар был нанесен по городу Харькову.

Парой вертолетов Ка-52 нанес авиаудары вблизи Заречного и Ольгино.

Российские оккупанты ударили авиацией по населенному пункту Авдеевка. Нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Славянска и Звановки на Краматорском направлении, а также Соледара, Спорного, Покровского и Шумов на Бахмутском направлении.

Где еще были вражеские обстрелы

Также враг совершил минометные обстрелы в районах населенных пунктов Мхи, Железный Мост Черниговской области и Шалыгино Сумской области.

Противник обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков районы населенных пунктов Кутузовка, Новое, Русские Тишки, Малая Даниловка и Дементиевка в Харьковском направлении.

На Славянском направлении враг совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Краснополья, Первомайского, Новой Николаевки, Богородичного, Адамовки, Долины, Мазанки, Дибровного, Чепиля и Мосьпанового.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Кодема, Новолуганское, Покровское, Берестовое, Спорное, Ивано-Дарьевку.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лупарево, Мирное, Шевченково, Красная Долина, Кобзарцы, Партизанское, Березнеговатое, Тополино, Ивановка, Потемкино, Княжевка, Добрянка, Трудолюбовка и Осокоровка.

Где враг пытается наступать

В Славянском направлении враг предпринял попытку штурма в направлении населенного пункта Долина – украинские воины успешно его отбили. Оккупанты отброшены.

На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении населенного пункта Новолуганское, боевые действия продолжаются. При поддержке огня артиллерии и авиации агрессор возобновил штурмовые действия в направлении населенного пункта Спорное, там достиг частичного успеха, боевые действия продолжаются.

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