Безумное огневое преимущество – это единственный фактор, который позволяет российским оккупантам достигать незначительных успехов в войне с Украиной. Враг просто сосредотачивает на определенном направлении большое количество своей артиллерии и просто равняет с землей все, что располагается впереди него.

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Почему оккупанты выбрали эту тактику

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, для россиян такая тактика ведения войны далеко не нова. Об этом она рассказала в интервью 24 каналу.

Подобный способ продвижения русские оккупанты применяли и в Сирии. Причины – элементарный страх прямого боя.

Россияне очень боятся прямого столкновения, они очень боятся уличных сражений. Они просто нам в этом проиграют. Поэтому их способ – двигаться с помощью обстрелов и тотальных разрушений,

– рассказала Маляр.

Также следует понимать то, что безумная порка, которую россияне получили на Севере, дала им понять. что в прямом контакте с ВСУ их ожидает очень быстрое поражение.

Что касается разрушений городов и инфраструктуры, то уже очевидно, что враг не строит никаких планов на их дальнейшее использование и интересуется исключительно захватом территорий.

Смотрите интервью 24 канала с Анной Маляр