Такое мнение высказал собственный корреспондент "Радио Свобода" в Минске Валерий Калиновский. Он отметил, что учения "Запад-2021 " – масштабные.

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"Примерно такого же масштаба были учения в 2017 году. Тогда у Украины были большие опасения, что Россия может после учений вмешаться. Такого не произошло", – отметил он.

На этот раз Украина тоже опасается, ведь понимает, что Россия может сделать что угодно. Дело в том, что и в Беларуси, и в России – непредсказуемый режим.

Если что-то пойдет не по такому сценарию, который нужен и Лукашенко Путину – может быть все,

– заверил Калиновский.

Калиновский: бряцание нужно Лукашенко

Журналист уверен, что учения "Запад-2021" – это спасение для Лукашенко.

Это бряцание оружием очень нужно Александру Лукашенко, чтобы и дальше быть у власти. Он приглашал россиян на военные учения и в прошлом году(2020 – 24 канал). Это был фактор его поддержки,

– заметил Калиновский.

Он отметил, что сейчас в белорусском обществе есть очень большое напряжение.

"Проблемы накапливаются, но лишь насилием их невозможно решить. Сейчас Лукашенко подстраховывается во всех возможных событиях, которые могут вызвать очередную волну недовольства, которое было в 2020 году", – пояснил Калиновский.

Важно! Совместные военные учения Вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021" планируют провести в сентябре.

Калиновский об угрозах учений "Запад-2021": смотрите видео