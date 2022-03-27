Акция прошла возле мемориала "Обувь на берегу Дуная", установленного, чтобы почтить память венгерских евреев, которых нацисты перед убийством заставляли снимать обувь. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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В Будапеште почтили память убитых в Драмтеатре Мариуполя

Так, сегодня у мемориала появилось 300 пар ношеной обуви. Таким образом решили почтить память о не менее 300 женщинах, детях и стариках. Их убили решисты авиабомбой, сброшенной на хранилище в Драматическом Театре в центре Мариуполя.

Активистов на эту акцию вдохновила речь президента Владимира Зеленского. Несколько дней назад он упоминал это место в обращении на саммите ЕС. Он призвал осознать, что зверства россиян в Мариуполе сейчас, в 21 веке, ничем не отличаются от зверств нацистов в Будапеште в 1944 – 1945 годах,

– подчеркнул Кулеба.

Поэтому этот призыв отозвался в сердцах не только украинцев, но и многих европейцев, в частности венгров.



В Будапеште почтили память убитых в Драмтеатре Мариуполя / Фото из фейсбука Дмитрия Кулебы

Глава украинского МИД выразил благодарность Украинской ассоциации "Единство", посольству, всему украинскому обществу и организаторам за эту важную акцию.

Мало сочувствовать – нужно действовать

Кулеба также добавил, что месседж Украины прост – сейчас мало сочувствовать, как это делают множество европейских лидеров, нужно конкретными делами доказать, что "Никогда снова".

Кроме того, Дмитрий Кулеба призвал партнеров ввести более жесткие санкции, предоставить Украине необходимое оружие, загнать Россию в еще более глубокую изоляцию и поддержать Украину во всем к победе.