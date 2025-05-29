Об этом в четверг, 29 мая, сообщили в Киевской городской государственной администрации, передает 24 Канал. Сейчас готовятся инструментальные обследования, чтобы определить дальнейшие ремонтные работы.

Смотрите также Услышал громкий треск и полетел вниз, – кинорежиссер из США о падении вместе с балконом в Киеве

Что известно об инциденте

По информации КГГА, 25 мая в одном из жилых домов старой застройки Подольского района произошло падение балкона со 2-го этажа.

Работники КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района города Киева" оградили территорию, однако они не имеют доступа к квартирным балконам без согласия владельцев.

Призываем жителей старых домов: если вы заметили признаки разрушения балконов – немедленно обращайтесь в районную госадминистрацию. Это необходимо для обследования и принятия решений по безопасной эксплуатации,

– говорится в сообщении.

К слову, дому уже более 120 лет – его возвели еще в 1905 году. В результате инцидента пострадал гражданин, впрочем медицинскую помощь или полицию он не вызвал.